GP Arábia Saudita F1: Yuki Tsunoda garante que está “em sintonia” com equipa | AutoSport

“Falamos sobre isso depois da corrida com toda a equipa e continuamos unidos e, agora, estamos em sintonia. Entendemo-nos uns aos outros”, explicou Tsunoda na conferência de imprensa de antevisão da prova saudita. O piloto japonês acrescentou que agora compreende a decisão da equipa e que o final da prova no Barém “não foi uma corrida fácil”.

No Barém, Yuki Tsunoda não gostou que a sua equipa tivesse dado a ordem para deixar passar o seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo, já numa fase final da corrida, afirmando na altura que era preciso rever toda a situação, depois de ter lançado o seu monolugar para a frente do carro do australiano. Na Arábia Saudita, menos de uma semana depois deste episódio, o piloto japonês da RB admite que entende melhor porque lhe foi dada a ordem e garante que todos continuam unidos no objetivo da estrutura italiana.

