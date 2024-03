GP Arábia Saudita F1, Q1: Sargeant, os dois Alpine e Sauber eliminados | AutoSport

Na garagem da Sauber os mecânicos continuaram a trabalhar no carro de Zhou Guanyu antes de começar a sessão de qualificação do Grande Prémio da Arábia Saudita. Momentos antes do primeiro segmento ter início, o C44 ainda estava nos macacos, sem ‘nariz’ e com vários elementos debaixo do monolugar suíço, depois do acidente sofrido pelo piloto chinês no último treino livre, que ocorreu hoje de manhã.

Max Verstappen, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo esperaram para sair mais tarde na Q1, assim como Zhou, mas por um motivo diferente. Esses foram os últimos pilotos a fazerem-se à pista no primeiro segmento da qualificação.

Após a primeira volta rápida para 15 dos 20 pilotos em discussão na Q1, Fernando Alonso colocou a marca de referência, com 1:28.876s, seguido de Charles Leclerc, a 0.128s. Lewis Hamilton e George Russell realizaram a sua volta cronometrada com pneus médios.

Pouco depois, e com um toque no muro na última curva do traçado saudita, Oscar Piastri passou para a frente da tabela de tempos, com 1:28.755s, seguindo-se Lando Norris a 0.050s. Por essa altura, Oliver Bearman, o estreante em qualificações de Fórmula 1, alcançou a quinta marca, mais rápida do que Leclerc.

Quando Max Verstappen terminou a sua primeira volta cronometrada, faltando 9 minutos para o final da Q1, o neerlandês passou para a liderança da tabela de tempos, com a marca de 1:28.491s, deixando Leclerc a 0.177s, depois do monegasco melhorar o seu anterior registo.

Sem ter resultado a tentativa dos pilotos da Mercedes em passar à Q2 com pneus médios, Hamilton e Russell realizaram nova tentativa com jogos novos de macios. O mais velho dos pilotos britânicos terminou a sua volta com o nono tempo e Russell com o quarto, 0.258s atrás de Verstappen.

À entrada dos últimos cinco minutos, Zhou estava no cockpit do C44, mas o tempo escasseava para tentar um registo na Q1, sendo ainda mais difícil conseguir a passagem à Q2. Nos últimos minutos, e ainda com Verstappen na box, Charles Leclerc passou para a liderança da tabela de tempos, com o registo de 1:28.318s.

Enquanto isso, Zhou saiu da box com minuto e meio para terminar a Q1.

O primeiro eliminado foi Logan Sargeant, seguindo-se Zhou Guanyu, que ainda conseguiu uma volta cronometrada, Valtteri Bottas, Pierre Gasly e Esteban Ocon.

Na última volta rápida, Verstappen bateu o tempo de Leclerc e passou à Q2 com a marca mais rápida com 1:28.171s, enquanto Lance Stroll terminou no segundo posto, a 0.079s do neerlandês.