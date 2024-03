GP Arábia saudita F1, Mercedes: “em três curvas, estávamos a perder cerca de 0,5s…”, diz Toto Wolff | AutoSport

George Russell teve uma corrida muito solitária em Jidá. O piloto tentava alcançar os McLaren desde o início mas depois viu-se atrás de Fernando Alonso após o Safety Car. Nas zonas de DRS no final da corrida, os seus pneus estavam muito gastos para tentar uma ultrapassagem e terminou quatro segundos atrás do espanhol. Quanto a Lewis Hamilton, foi deixado para trás quando quase todos pararam sob o Safety Car, e isso deixou-o com uma estratégia que se confirmou complicada e, sem novo Safety Car, que teria mudado muita coisa, a sua paragem nas boxes deixou-o ainda mais para trás na classificação.

Lewis Hamilton, 9º lugar: “Nós tentamos o nosso melhor para ir longe e estávamos à espera de poder beneficiar de um Safety Car ou Virtual Safety Car, mas infelizmente isso não aconteceu, e acabamos por terminar um pouco mais para trás do que começamos. Foi válido tentar algo diferente, no entanto. Nós demos tudo o que tínhamos, e provavelmente foi o melhor resultado que poderíamos obter, dadas as circunstâncias da corrida.

Há potencial neste carro, mas ainda precisamos adicionar uma boa quantidade de desempenho. O carro estava bastante bom nas curvas de média e baixa velocidade, mas estávamos a perder velocidade nas curvas de alta velocidade. As próximas corridas serão difíceis, mas vamos nos esforçar ao máximo para melhorar. Eu sei que todos na fábrica estarão focados e a trabalhar o mais duro possível.”

George Russell, 6º lugar: “Foi uma longa noite, passei quase 40 voltas a menos de 1,5 segundos de Fernando Alonso, mas não consegui ultrapassá-lo. Eu tinha um carro ‘escorregadio’ nas retas, mas não consegui aproximar-me o suficiente nas curvas de alta velocidade para exercer qualquer pressão real sobre ele. O sexto lugar provavelmente foi um resultado justo no final, e está claro que ainda não encontramos o ponto ideal com este carro.

“De modo geral, precisamos encontrar um pouco mais de desempenho. Já vimos potencial e ritmo no carro, mas não demonstramos quando foi necessário. Precisamos entender por que isso acontece e melhorar antes de Melbourne. A ordem atrás dos Red Bull está muito equilibrada pelo que temos de trabalhar para superar isso. Há muito trabalho a ser feito, mas eu acredito na equipa.”

Toto Wolff, Chefe de Mercedes-Benz Motorsport: “não foi um bom dia para nós. Está claro que temos dificuldades com o carro nas curvas de alta velocidade. Somos competitivos noutros lugares, mas em três curvas aqui, estávamos a perder cerca de meio segundo. Portanto, foi incrivelmente difícil para os pilotos atacarem com isso. Tentamos algo diferente na estratégia, mas infelizmente, com os baixos níveis de degradação que vimos em toda grelha, não deram certo para nós. Parabéns a Ollie Bearman; ele entrou no carro com um aviso tão curto e fez uma grande corrida, especialmente naquele trecho final. Isso mostra o quão alto é o nível na Fórmula 2.

“Há muito aprendizagem que podemos tirar destas duas primeiras semanas de corridas. Precisamos dedicar-nos a analisar, entender e melhorar. Está claro que temos muito trabalho a fazer, mas esses dias difíceis tornam-nos melhores. Todos estão comprometidos em levar o carro para um lugar melhor e esperamos voltar mais fortes na Austrália.”