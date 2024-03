GP Arábia Saudita F1: Max Verstappen foi o mais rápido no último treino | AutoSport

Uma das novidades para a derradeira sessão de treinos livres era a presença de Oliver Bearman em pista aos comandos do Ferrari SF-24, com o piloto britânico a terminar com o décimo tempo mais rápido. No entanto, foi Max Verstappen o piloto que terminou com a melhor marca da sessão, com 1:28.412s, batendo por 0.196s Charles Leclerc e por 0.494s Sergio Pérez.

Ainda assim, os dez primeiros da tabela de tempos, terminaram separados por menos de 1 segundo.

O primeiro piloto a sair para a pista no derradeiro treino do Grande Prémio da Arábia Saudita foi Valtteri Bottas, seguindo-se logo atrás Oliver Bearman, que vai substituir Carlos Sainz durante o resto da prova saudita. O jovem britânico alcançou a marca de 1.33.114s com pneus médios na sua primeira volta cronometrada.

A primeira volta rápida com pneus macios foi realizada por Lewis Hamilton, com a marca de 1:30.793s, numa altura em que apenas quatro pilotos estavam em pista.

Bottas passou a liderar a tabela de tempos com pneus médios, com 1:30.770s, mas Oliver Bearman foi ainda mais rápido. 1:30.277s com pneus médios, para liderar durante alguns instantes a sessão, até que Hamilton regressou para a frente, com 1:30.253s com o composto macio.

Quando Bearman voltou à box, Charles Leclerc apareceu pela primeira vez em pista na sessão e com um bom ritmo nos médios, passando para segundo, logo atrás de George Russell, que melhorou o seu anterior registo para ser o mais rápido com os macios, com 1:29.862s.

Sergio Pérez tirou 0.300s ao tempo de Russell e com 1:29.562s passou para a liderança da tabela de tempos, com pneus macios.

Na sua primeira volta rápida no treino livre 3, Max Verstappen saltou para o segundo posto da tabela de tempos, ficando a 0.211s do seu companheiro de equipa, com o mesmo componente macio.

Com uma boa volta, Verstappen passou para o topo da tabela de tempos, com a marca de 1:28.893s, três décimos à frente de Leclerc, que tinha alcançado 1:29.206s. com pneus médios. Verstappen estava, por sua vez, com pneus macios montados no RB20.

Poucos minutos depois, o piloto neerlandês melhorou o seu registo, para 1:28.412s.

Logan Sargeant tocou com a roda dianteira esquerda no muro limitador do traçado saudita, levando o carro para a box. Pouco depois, Verstappen também regressou à garagem da Red Bull, avisando a equipa que tinha passado por alguma coisa na pista.

Fernando Alonso saltou para o terceiro posto da tabela de tempos, a 1.061s da marca de Verstappen, enquanto Kevin Magnussen passou para o quarto posto, à frente de Sergio Pérez, George Russell, Alexander Albon, Lando Norris, Nico Hülkenberg e Oscar Piastri.

Nessa altura, a cerca de 17 minutos para o final da sessão, Zhou Guanyu perdeu a traseira do monolugar suíço na curva 5 e deslizou até às barreiras protetoras do circuito saudita, com danos bem visíveis. Zhou saiu sozinho do carro e foi levado pelo Medical Car.

A suspensão durou até cerca de quatro minutos do final, com todos os carros a demorarem muito para sair do pitlane. Todos os pilotos queriam aproveitar os últimos instantes do treino.

Quem tentou aproveitar foi Bearman, usando pneus macios para uma simulação de qualificação. Enquanto isso, Charles Leclerc melhorou o seu anterior registo, ficando a 0.196s da marca de Verstappen.

Houve algumas mudanças na tabela de tempos nos últimos instantes da sessão, porém, ninguém tirou Verstappen do topo, com Leclerc em segundo, seguido de Pérez a 0.494s do seu companheiro de equipa. Bearman foi o décimo mais rápido, o último piloto a terminar a menos de 1 segundo de Verstappen.