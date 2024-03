GP Arábia Saudita F1: Acidente de Zhou Guanyu resulta em bandeira vermelha no TL3 | AutoSport

Zhou Guanyu sofreu um acidente a menos de 20 minutos do final da terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Arábia Saudita, o que resultou no primeiro período de suspensão por bandeira vermelha neste contexto da temporada. Nos testes do Barém isso aconteceu devido a problemas com as tampas de drenagem.

O piloto chinês da Sauber perdeu a traseira do monolugar suíço na curva 5 e deslizou até às barreiras protetoras do circuito saudita, com danos bem visíveis. Zhou saiu sozinho do carro e foi levado pelo Medical Car.

Um dos pilotos que mais perde é Oliver Bearman, que fica com menos tempo de pista, uma vez que a bandeira vermelha não para o relógio durante os treinos.