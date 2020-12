GP Abu Dhabi F1: Max Verstappen descontente com decisão da equipa

Max Verstappen não usou meias palavras para falar sobre a decisão da equipa nos dois primeiros treinos no fim de semana.

A Red Bull quis testar novos componentes para 2021 e Verstappen ficou responsável pelos testes nas duas sessões, o que não agradou o piloto holandês que queria que o seu colega também o fizesse.

Numa conversa com o Fórmula 1 café, ele comentou: “Eles dizem sempre: ‘Não, ele precisa de entrar no ritmo’. Eu digo: ‘Agora quero começar o treino como deve ser por uma vez”.

Não só as duas sessões de treino livre foram utilizadas pela Red Bull para testar as novas peças, como todos os pilotos foram obrigados a completar um número de voltas cronometradas no protótipo de pneu médio fornecido pela Pirelli. Isso afetou a preparação de Verstappen para a corrida o que não deixou o piloto satisfeito com a situação.