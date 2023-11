GP Abu Dhabi F1, Charles Leclerc: “gosto muito de ter um carro com excesso de inclinação e uma frente forte” | AutoSport

Charles Leclerc disse ontem após a qualificação que o seu monolugar tem muitos altos e baixos, e na conferência de imprensa o monegasco foi questionado até que ponto isso foi complicado em termos de saber que tem uma base consistente de sessão para sessão, ou mesmo de corrida para corrida, e até que ponto pressionou a equipa para que consiga uma base consistente para o próximo ano e Leclerc “não tem sido fácil. Penso que tivemos duas partes da época: pré-Japão e pós-Japão, pelo menos do meu lado. Sinto-me muito mais à vontade com o carro desde o Japão. Trabalhámos na consistência do carro em diferentes condições, o que ajudou muito o meu estilo de condução, que… Gosto muito de ter um carro com excesso de inclinação e uma frente forte, o que não consegui fazer na primeira parte da época. Mas, sim, ainda há muito trabalho a fazer, obviamente, porque especialmente na corrida, com os pneus, tudo depende de pormenores e temos de fazer tudo bem e, neste momento, o nosso carro não é suficientemente bom nem consistente, especialmente em stints longos, por isso estamos a trabalhar nisso”, disse.

