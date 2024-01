Fórmula E, E-Prix de Diriyah (3/16): Classificações/Resultados/Campeonatos | AutoSport

Jake Dennis (Andretti Formula E) venceu a segunda corrida da 10ª temporada do mundial de Fórmula E no E-Prix de Diriyah, palco de uma outra prova que completou a ronda dupla saudita. Nick Cassidy (Jaguar TCS Racing) triunfou no sábado, na terceira jornada do calendário.

Eis a classificação do mundial de pilotos no final da terceira ronda de 2024 do Campeonato do Mundo de Fórmula E :

Classificação por equipas: