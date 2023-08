Fórmula E, Balanço de fim de época: DS Penske | AutoSport

Primeiro ano da parceria DS Penske foi para esquecer. Apenas Jean-Éric Vergne deu alegrias à equipa, numa temporada em que Stoffell Vandoorne passou praticamente despercebido, sem hipótese de defender o título que tinha conquistado na época anterior. A DS Penske foi das grandes desilusões da época e os seus pilotos pagaram por isso. As performances em pista foram desapontantes, com pouca competitividade e a classificação final espelha uma época medíocre de uma equipa de quem se esperava mais. A dupla de pilotos é de grande qualidade, a estrutura parecia ser forte, mas tudo somado, deu apenas um quinto lugar, muito longe dos principais candidatos ao título, com Vergne a ser também quinto e Vandoorne 11º(!).

Vitórias – 1 (Jean-Éric Vergne)

Pódios – 3 (Jean-Éric Vergne)

Pontos – 163 (Jean-Éric Vergne – 107/ Stoffel Vandoorne – 56)