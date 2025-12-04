Fórmula 2 em Abu Dhabi: título de equipas por decidir

O Campeonato de Fórmula 2 chega ao seu desfecho este fim de semana no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, para a 14ª e última ronda da temporada de 2025. Com o título de pilotos já atribuído a Leonardo Fornaroli, as atenções centram-se agora na disputa pelo Campeonato de Equipas e na definição dos restantes lugares do pódio na classificação geral.

Invicta Racing procura selar “dobradinha” histórica

A Invicta Racing chega aos Emirados Árabes Unidos na liderança do campeonato de equipas com 296 pontos, procurando juntar este troféu ao título de pilotos conquistado por Fornaroli. A equipa britânica tenta tornar-se apenas a segunda formação na história da Fórmula 2 a revalidar o título de equipas, feito anteriormente alcançado apenas pela PREMA Racing em 2021.

No entanto, a luta permanece matematicamente aberta. A Hitech TGR ocupa a segunda posição com 261 pontos, seguida pela Campos Racing com 239 pontos, ambas com o objetivo de impedir a celebração da Invicta na última ronda da campanha.

Para Leonardo Fornaroli, esta ronda serve de consagração. O piloto italiano juntou-se a nomes como Charles Leclerc, Nyck de Vries e Felipe Drugovich ao garantir o campeonato com pelo menos uma ronda de antecedência. Adicionalmente, Fornaroli emula o percurso de Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto ao vencer os títulos de Fórmula 3 e Fórmula 2 em temporadas consecutivas.

Disputa intensa pelo vice-campeonato

Atrás do campeão, a batalha pelo segundo lugar promete ser renhida. Jak Crawford (DAMS Lucas Oil) e Richard Verschoor (MP Motorsport) encontram-se empatados com 170 pontos cada. Luke Browning (Hitech TGR), com 162 pontos, e Alexander Dunne (Rodin Motorsport), com 149 pontos, completam o atual top 5 da classificação de pilotos.

Desafios técnicos e escolha de pneus

Para o traçado de 5,281 km de Yas Marina, a Pirelli disponibilizou os compostos Médios (amarelos) e Super Macios (roxos). Ao contrário de 2024, existe agora um “degrau” extra entre os compostos escolhidos, o que deverá criar uma diferença de desempenho significativa.

Segundo a análise técnica, o pneu Super Macio oferece uma vantagem considerável no arranque, embora a sua durabilidade seja limitada. Historicamente, quem opta por arrancar com este composto espera frequentemente uma intervenção do Safety Car para minimizar o tempo perdido nas boxes. O asfalto de Yas Marina, conhecido pelos seus elevados níveis de aderência, é pouco agressivo para os pneus, permitindo várias opções estratégicas.

Características do circuito

O circuito apresenta dois níveis distintos de desafio. “Com duas zonas de DRS e um terceiro setor técnico, as curvas 6 e 9 oferecem os melhores pontos de ultrapassagem”, explicou Pierre-Alain Michot, Diretor Técnico da FIA Fórmula 2. Joshua Dürksen, piloto da AIX Racing, corrobora esta análise, destacando que “o último setor é apertado, com os muros próximos, especialmente sob o hotel, onde os pneus tendem a sobreaquecer”.

Horários do fim de semana

A ação em pista começa na sexta-feira, 5 de dezembro, com os Treinos Livres agendados para às 7h05 (hora de Portugal), seguidos pela Sessão de Qualificação às 11:00.

No sábado, a Sprint Race (23 voltas) terá início às 12:15. A temporada encerra no domingo, 7 de dezembro, com a Feature Race (33 voltas), marcada para às 09h15 em Portugal continental e Madeira, nos Açores, uma hora mais cedo.

