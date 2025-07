Fórmula 2: Alexander Dunne na pole position em Spa-Francorchamps

Alexander Dunne reafirmou o seu domínio na qualificação em Spa-Francorchamps, assegurando a Pole Position Award com uma performance notável. O piloto da Rodin Motorsport superou a concorrência, estabelecendo o tempo mais rápido e garantindo a primeira posição para a corrida principal, com Ritomo Miyata e Roman Stanek a completarem o top 3.

A supremacia de Alexander Dunne em Spa-Francorchamps

Alexander Dunne deu continuidade ao seu excelente desempenho nos treinos livres, onde já tinha sido o mais rápido, para conquistar o Aramco Pole Position Award na sessão de qualificação desta tarde em Spa-Francorchamps. O piloto da Rodin Motorsport demonstrou uma forma suprema, com cada volta completada a colocá-lo na primeira posição. Com um tempo final de 1:57.151, garantiu a pole com uma vantagem de mais de quatro décimas sobre Ritomo Miyata, da ART Grand Prix, em segundo lugar, e Roman Stanek, da Invicta Racing, em terceiro.

O desenrolar da sessão de Qualificação

Após as voltas iniciais de instalação, a primeira série de voltas rápidas começou, com Luke Browning, da Hitech TGR, a ser um dos primeiros a cruzar a linha e a registar um tempo de 1:58.537, colocando-se no topo da tabela. O tempo mais rápido mudou de mãos várias vezes antes de Dunne assumir a liderança com 1:58.340, superando o seu rival na luta pelo título, Leonardo Fornaroli, por apenas 0.003 segundos.

Todo o pelotão atacou então para uma segunda volta com os seus pneus macios, resultando em vários setores com recordes pessoais. Fornaroli melhorou para 1:58.284, alcançando a primeira posição por um breve momento, mas Dunne respondeu com três setores “roxos” (melhores tempos) para retomar a liderança com 1:57.863, batendo o piloto da Invicta por 0.421 segundos.

Após paragens nas boxes para trocar por um novo conjunto de pneus, os pilotos regressaram à pista com pouco menos de 10 minutos para o fim da sessão. Houve várias melhorias ao longo do pelotão, mas ninguém conseguiu igualar Dunne, que completou uma volta em 1:57.151, batendo o seu mais próximo adversário, Miyata, por 0.419 segundos.

Os destaques e resultados

Vários pilotos fora das 10 primeiras posições, incluindo o líder do Campeonato, Richard Verschoor, que terminou em 11.º, tentaram uma segunda tentativa de melhoria, mas não conseguiram progredir.

Esta performance deixou Dunne no topo para a sua segunda pole position da época. Miyata ficou em segundo lugar, alcançando o seu melhor resultado de qualificação na Fórmula 2, e Stanek em terceiro, à frente do segundo carro da ART, conduzido por Victor Martins. Os colegas de equipa da Campos Racing, Arvid Lindblad e Josep María Martí, terminaram em quinto e sexto, respetivamente, enquanto Fornaroli ficou em sétimo. Gabriele Minì da PREMA Racing foi o oitavo, Amaury Cordeel da Rodin o nono, e Oliver Goethe da MP Motorsport completou o top 10.

Este resultado significa que Oliver Goethe partirá da pole position na grelha invertida para a Corrida Sprint de Spa-Francorchamps, que terá lugar no sábado e está prevista para começar às 12:45. A pista de Spa-Francorchamps, conhecida pelos seus desafios e pela icónica Eau Rouge, é um dos circuitos preferidos dos pilotos e promete sempre corridas emocionantes, onde a gestão de pneus e a estratégia de corrida são cruciais para o sucesso.

FOTO Rodan Motorsport_Alex Dunne