Fórmula 1: Williams e Aston Martin anunciam alinhamento para os testes | AutoSport

Esta semana a Fórmula 1 terá mais três dias de testes de pré-temporada, desta vez no Bahrein, onde se realiza também o primeiro GP do ano. As equipas terão novamente oito horas de pista aberta, das 7 horas até às 16 horas (de Portugal continental), com uma hora de almoço. A Aston Martin e Williams já revelaram que piloto estará ao volante e quando para a segunda bateria de testes.