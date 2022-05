Fórmula 1, Ross Brawn: “uma terceira equipa na disputa seria fantástica” | AutoSport

A época de 2021 da Fórmula 1 ficará na história da disciplina pela luta incrível entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, além das duas equipas. O campeão só foi encontrado na última volta da última corrida do ano. Foi de um dramatismo tremendo.

2022 começou muito bem e voltamos a ter dois pilotos e duas equipas a competirem por vitórias em corridas, logo no início de uma nova geração de chassis. Para Ross Brawn, diretor da Fórmula 1, para dar ainda mais emoção pela segunda época consecutiva, falta apenas um coisa: uma terceira equipa a disputar os primeiros lugares.

“Tenho de ser honesto, esperava que a Mercedes já tivesse sido mais competitiva por esta altura”, afirmou Brawn em Imola. “Tiveram um começo difícil e estão a trabalhar incrivelmente, e pensei [que em Imola] poderíamos ver alguns progressos, mas ainda parecem estar a lutar com o carro, mas outra, uma terceira equipa na disputa seria fantástica”.

Este ano Max Verstappen não tem Lewis Hamilton como principal adversário, mas sim Charles Leclerc. A relação em pista entre os dois pilotos é muito diferente do que aconteceu em 2021 com o britânico. Brawn espera que a boa relação se mantenha com o desenrolar da época.

“Há uma dinâmica diferente entre Charles e Max”, disse Brawn. “Estamos a ver isso em pista. Vai ser interessante ver como isso evolui à medida que nos aproximamos do final da época”, concluiu o responsável da Fórmula 1.