Fórmula 1, Mario Andretti: Três corridas nos EUA “tenho as minhas dúvidas” | AutoSport

Mario Andretti, o campeão do mundial de Fórmula 1 em 1978 e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 1969, vê com bons olhos os EUA receberem dois GP por época, mas levanta algumas dúvidas sobre a rentabilidade de surgir uma terceira prova no país, numa altura em que parece óbvio que isso possa acontecer já no calendário da disciplina em 2023.

“Temos uma base de fãs muito subestimada para a Fórmula 1 e penso que foi muito reavivada pela série ‘Drive To Survive’ da Netflix, uma vez que contribuiu com muito conhecimento interno para um público mais jovem, e isso é óbvio com a nova energia que vimos entre a base de fãs aqui, por isso penso que duas corridas aqui são justificadas”, explicou o antigo piloto em declarações à publicação PlanetF1, para depois levantar a questão sobre mais uma corrida no país. “Uma terceira? Não sei, tenho as minhas dúvidas”.

Andretti está entusiasmado com o evento em Miami, mas diz que pelo nível de investimento que foi feito, “não é para uma única vez”.