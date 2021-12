Fórmula 1: Luzes e fogo na despedida da Mercedes a Valtteri Bottas (vídeo) | AutoSport

Valtteri Bottas já vestiu as cores da Alfa Romeo no teste desta semana de Abu Dhabi e já esteve na fábrica da Alfa Romeo em Hinwil, mas depois de ter estado em Paris para assistir à gala de entregas de prémios da FIA, o finlandês visitou a fábrica da Mercedes em Brackley pela última vez. À saída, a equipa despediu-se do piloto, que representou a Mercedes em 101 GP, com fogo, luzes e música.

Kiitos Valtteri. 👋 One last ride in Mercedes black and white. 💙 pic.twitter.com/0NYgCIdn6i — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 17, 2021