Fórmula 1, Jody Egginton: “bom trabalho na gestão da carga de trabalho extra” | AutoSport

O trabalho de desenvolvimento do AT03 para 2022 cumpriu as expectativas dos responsáveis da AlphaTauri, como deixou vincado Jodt Egginton, diretor técnico da equipa. O desenvolvimento do AT03 em túnel de vento, depois do adiamento da entrada em vigor do novo regulamento técnico, coincidiu com os trabalhos do carro de 2021, aumentando a carga de trabalho da equipa.

“Como inicialmente os novos regulamentos entrariam em vigor em 2021, tínhamos começado a trabalhar há muito tempo. Depois, com a pandemia, foi regulamentado que devíamos parar o desenvolvimento de túneis de vento durante 2020 e recomeçar a 1 de Janeiro de 2021. Contudo, isto coincidiu com a nossa transição para o túnel de vento de 60%, o que significava que tínhamos de conceber e fabricar um modelo de 60% do carro de 2022. Ao mesmo tempo, estávamos também a preparar um modelo de 60% do carro 2021, uma vez que o AT02 tinha sido desenvolvido a 50%, mas estávamos a passar para 60% para o desenvolvimento da época, uma vez que não é permitido operar duas instalações de túnel de vento em paralelo. Obviamente, isto criou uma maior carga de trabalho, mas a decisão de mudar para uma instalação de 60% foi uma decisão estratégica há muito estabelecida, que precisava de estar concluída dentro do planeado para ajudar a cumprir os nossos objetivos a médio prazo. Devo dizer que os rapazes fizeram um bom trabalho na gestão da carga de trabalho extra e estamos confiantes de que esta decisão proporcionará os benefícios esperados a médio prazo”.

Franz Tost, ainda em 2021, tinha dito que em termos financeiros este ano seria também bastante exigente, já que as peças do carro tinham que ser novas, não podendo utilizar peças do ano anterior da equipa irmã Red Bull como o fizeram até 2021. Egginton explicou essa situação.

“Para 2022, as áreas de sinergia estão na traseira – caixa de velocidades, hidráulica, suspensão traseira, que é bastante semelhante ao que tivemos no passado. A diferença é que, devido à alteração do regulamento, ambas as equipas irão correr a mesma especificação de peças em 2022, ao passo que antes as nossas peças eram o design da época anterior da Red Bull”.