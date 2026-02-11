Fórmula 1: Início oficial da época de testes de pré‑temporada no Bahrein
Primeiro de seis dias de testes com um carro por equipa…
O Bahrein International Circuit recebe esta quarta‑feira o primeiro de seis dias de testes de pré‑temporada da Fórmula 1 de 2026, considerados o verdadeiro arranque em pista da nova era regulamentar da modalidade.
Cada equipa apenas poderá utilizar um carro por dia, repartindo o programa entre os seus dois pilotos ao longo das três jornadas desta semana e das três da próxima.
O dia de hoje está dividido em duas sessões de quatro horas, separadas por uma pausa de uma hora para almoço, o que permitirá às equipas recolherem dados essenciais sobre fiabilidade, performance e comportamento dos novos monolugares.
As diferenças para o shakedown de Barcelona
Ao contrário do shakedown privado realizado em Barcelona há duas semanas, com informação limitada para o exterior, os testes no Bahrein contam com presença alargada de media, cronometragem em direto e maior disponibilidade de imagens, vídeos e entrevistas. Este contexto deverá oferecer um retrato muito mais claro do potencial inicial dos carros de 2026, num momento em que equipas e FIA continuam a adaptar‑se ao novo quadro técnico e às exigências de gestão de energia.
Gestão de pilotos e forte carga de trabalho
Nem todas as equipas optaram pela mesma estratégia de utilização de pilotos, havendo formações que atribuem um dia completo a cada um e outras que dividem diariamente o programa entre manhã e tarde.
Quatro equipas escolheram alinhar hoje apenas um piloto, adiando a estreia em testes de nomes como Isack Hadjar, Liam Lawson, Fernando Alonso ou Ollie Bearman.
Com tantas alterações regulamentares em vigor, a expectativa é de dias intensos em pista, com programas muito preenchidos de recolha de dados, avaliação de soluções aerodinâmicas e simulações de corrida à medida que a contagem decrescente para o Grande Prémio da Austrália, a 8 de março, se aproxima.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI