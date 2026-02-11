Fórmula 1: Início oficial da época de testes de pré‑temporada no Bahrein

Primeiro de seis dias de testes com um carro por equipa…

O Bahrein International Circuit recebe esta quarta‑feira o primeiro de seis dias de testes de pré‑temporada da Fórmula 1 de 2026, considerados o verdadeiro arranque em pista da nova era regulamentar da modalidade.

Cada equipa apenas poderá utilizar um carro por dia, repartindo o programa entre os seus dois pilotos ao longo das três jornadas desta semana e das três da próxima.

O dia de hoje está dividido em duas sessões de quatro horas, separadas por uma pausa de uma hora para almoço, o que permitirá às equipas recolherem dados essenciais sobre fiabilidade, performance e comportamento dos novos monolugares.

As diferenças para o shakedown de Barcelona

Ao contrário do shakedown privado realizado em Barcelona há duas semanas, com informação limitada para o exterior, os testes no Bahrein contam com presença alargada de media, cronometragem em direto e maior disponibilidade de imagens, vídeos e entrevistas. Este contexto deverá oferecer um retrato muito mais claro do potencial inicial dos carros de 2026, num momento em que equipas e FIA continuam a adaptar‑se ao novo quadro técnico e às exigências de gestão de energia.

Gestão de pilotos e forte carga de trabalho

Nem todas as equipas optaram pela mesma estratégia de utilização de pilotos, havendo formações que atribuem um dia completo a cada um e outras que dividem diariamente o programa entre manhã e tarde.

Quatro equipas escolheram alinhar hoje apenas um piloto, adiando a estreia em testes de nomes como Isack Hadjar, Liam Lawson, Fernando Alonso ou Ollie Bearman.

Com tantas alterações regulamentares em vigor, a expectativa é de dias intensos em pista, com programas muito preenchidos de recolha de dados, avaliação de soluções aerodinâmicas e simulações de corrida à medida que a contagem decrescente para o Grande Prémio da Austrália, a 8 de março, se aproxima.