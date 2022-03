Fórmula 1: Carlos Sainz não se deixa levar pelos “mind games” da Mercedes | AutoSport

George Russell afirmou ontem que a Ferrari estava muito bem após os testes de pré-temporada de Barcelona e o primeiro dia no Bahrein e potencialmente seria a mais forte em pistas com pouca carga de combustível.

Carlos Sainz respondeu hoje ao comentário de Russell, dizendo que “é típico da Mercedes, é típico de George, exageram no desempenho dos outros e depois vêm para a primeira corrida e rebentam com os adversários”. O piloto espanhol acrescentou que “se fosse o primeiro ano que o fizessem, talvez acreditasse neles, mas já o fazem há cinco ou seis anos e continuam a surpreender-nos na primeira corrida. Como podem imaginar não acredito muito”.

As equipas têm tentado esconder o “jogo” até ao máximo e na frente ainda é difícil afirmar quem está mais forte, se Ferrari, Red Bull ou Mercedes.