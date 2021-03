Fórmula 1 anda a “jogar às escondidas”

Numa altura em que a maioria das equipas já revelaram os seus monolugares, a verdade é que há muito não se via tanto “jogo das escondidas”. Todas elas estão a esconder ao máximo as soluções escolhidas para as poucas alterações que foram permitidas para 2021 face a 2020.

Como medida de contenção de custos, foi atribuído às equipas um máximo de duas fichas de desenvolvimento, isto num contexto de novas restrições aerodinâmicas, pensadas para reduzir a força descendente.

Todas as equipas estão a esconder a zona do fundo plano, do piso dos monolugares, forma das condutas de travões e ainda os difusores. Tudo isto junto significa cerca de 10% de perda de downforce, pelo que as equipas estão já à procura do que perderam. É certo que as equipas vão atrasar ao máximo a execução das versões finais destas peças o máximo que puderem, sendo que muitas delas devem ser vistas nos testes do Bahrein, existindo ainda tempo para algumas alterações menores até à primeira corrida, este ano mais importantes, pois o arranque do Mundial dá-se no mesmo circuito dos testes.

Foi reduzida a altura da linha interna perto do centro do difusor

São muito diferentes este ano as mini asas junto aos flancos do monolugar

Mini asas junto às condutas de travão mais pequenas