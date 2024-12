FIA prevê um lucro operacional de 2,2 milhões de euros

O Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, salientou que as melhorias se devem a reformas financeiras e de governação, incluindo estratégias de redução de custos e de receitas. Ele enfatizou a importância dessas mudanças para estabilizar as finanças da FIA e garantir a sustentabilidade a longo prazo para apoiar os clubes membros.

Esta reviravolta é atribuída à redução dos custos operacionais, ao aumento das receitas e às poupanças. A FIA observou que “a melhoria da situação operacional, confirmada durante as duas reuniões do Conselho Mundial em Kigali, mostra um regresso à rentabilidade, apesar de uma série de novas iniciativas. Esta reviravolta sublinha os progressos realizados no sentido de uma governação financeira sólida e da eficiência da federação. Foram introduzidas várias medidas para racionalizar os procedimentos contabilísticos e de apresentação de relatórios da FIA, a fim de criar um modelo financeiro sustentável. Esta conquista é o produto de uma ampla reforma da FIA introduzida pelo Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem”.

