FIA impede antecipação de despesas na F1

O novo teto orçamental da Fórmula 1 vai entrar em vigor em 2021, e a FIA já advertiu as equipas que não vai permitir antecipação de despesas de modo a ter mais ‘folga’ no próximo ano quando o limite orçamental passar a ser 145 milhões de dólares por época, bem diferente dos recursos ‘ilimitados’ que vigora atualmente.



Como se sabe, as equipas vão utilizar os mesmos chassis no próximo ano, e muitas peças vão ser, por isso, semelhantes e por isso uma das formas de libertar dinheiro no próximo ano será ‘armazenar’ o maior número possível de peças este ano, mas ontem a FIA emitiu uma nota às equipas advertindo-as contra a tentativa de fazer algo desse tipo, reforçando que pretende reprimir fortemente quem tente contornar o limite orçamental. Pelos vistos, já houve quem ‘encomendasse’ peças para lá do razoável, mas a FIA soube, e está a tentar cortar o mal pela raiz.

É a eterna luta entre quem impõe regras e quem as tenta contornar…