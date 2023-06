Ferrari 296 GTB quebra a barreira dos 7 minutos no Nordschleife | AutoSport

A revista alemã Sport Auto teve nas mãos um Ferrari 296 GTB, levou-o ao Nurburgring Nordschleife, e o seu piloto fez 6m58.7s, tornando-se desta forma o melhor registo de um Ferrari de produção em série no ‘Inferno Verde’. De referir que o piloto foi o piloto de testes da Sport Auto, que conseguiu um registo a menos de cinco segundos de Christian Gebhardt, piloto de testes da Porsche ao volante do 911 GT3 RS.

Bom seria se a Ferrari ‘saísse’ de Fiorano e rumasse ao Nordschleife para comparar os seus carros na pista alemã, o que não faz. Seja como for, a Ferrari entregou um 296 GTB com o pacote Assetto Fiorano, que ajudou muito à ‘festa’. Até aqui apenas 14 carros antes do 296 GTB registaram um tempo oficial abaixo dos 7 minutos, mas se este fosse entregue a um piloto, talvez a história fosse diferente. Tem a palavra a Ferrari, que seria muito bem vinda ao Nordschleife…