F1: Zak Brown chama novamente a atenção para ligação próxima entre equipas | AutoSport

Ao mesmo tempo que afirma que “a indústria aponta para a Red Bull” como grande candidata à revalidação do título, Zak Brown tem igualmente muita esperança que a McLaren possa lutar pelos primeiros lugares desde o início da temporada, ao contrário do que aconteceu em 2023.

No entanto, o diretor executivo do grupo McLaren salientou que ainda há margem para melhorar os regulamentos. “Ainda temos algum trabalho a fazer em torno dos regulamentos para o futuro. Para garantir que a equipa A/B e as co-propriedades não prejudiquem a equidade desportiva, agora que temos este limiteorçamental e, portanto, nessa base, penso que vamos ter 10 equipas muito competitivas no próximo ano”.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI