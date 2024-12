F1: Yuki Tsunoda testou hoje pela Red Bull. Um sinal para o futuro?

No teste de fim de época, em Abu Dhabi, Yuki Tsunoda assumiu os comandos do RB20 da Red Bull. Olhando à incerteza que rodeia Sergio Pérez, este teste pode ser importante para o japonês que quer um lugar na equipa principal.

Yuki Tsunoda descartou duas razões frequentemente citadas para a relutância da Red Bull em promovê-lo à equipa sénior de Fórmula 1. Apesar de ter realizado uma temporada de 2024 impressionante, onde marcou 30 dos 46 pontos da RB, a Red Bull parece favorecer Liam Lawson como um potencial substituto de Sergio Perez em 2025.

Tsunoda acredita que fez todo o possível para ganhar uma promoção, afirmando a sua consistência e melhoria ao longo da temporada. Negou as afirmações sobre o seu fraco feedback técnico e o seu comportamento temperamental no rádio, apontando a melhoria do desempenho da RB como prova das suas contribuições. Também referiu que as suas explosões radiofónicas durante as corridas diminuíram significativamente.

“Como sempre digo, ao longo da época, consegui afirmar-me”, disse Tsunoda. “Obviamente, em algumas corridas eu poderia ter feito melhor, mas, ao mesmo tempo, fui consistente na forma como consegui extrair o desempenho do carro em comparação com os meus companheiros de equipa. Por favor, vejam as últimas 24 corridas, quantas vezes gritei”, questionou, quando confrontado com o seu temperatmento mais explosivo. “Talvez a primeira corrida [no Bahrein] tenha sido muito má, mas acho que não há muito espaço para se poderem queixar disso. Se olharmos para os outros pilotos, tenho a certeza de que me acalmei mais do que os outros e concentrei-me no que posso fazer. Se o meu feedback é mau, então a equipa não deveria ter conseguido melhorar desta forma e marcar tantos pontos. Mas é óbvio que ainda há espaço para melhorar; ainda não sou um piloto perfeito. Ainda não estou a 100 por cento, mas, ao mesmo tempo, posso prová-lo.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA