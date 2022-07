F1, Toto Wolff diz que a Mercedes precisa de ‘largar’ Nyck De Vries | AutoSport

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, elogiou o trabalho que Nyck de Vries fez pela equipa nos treinos livres desta sexta-feira, mas disse ser pouco provável que a equipa o consiga ajudar a encontrar um lugar a tempo inteiro na Fórmula 1.

De Vries substituiu Lewis Hamilton na primeira sessão de treinos livres deste Grande Prémio de França.

O neerlandês marcou o nono melhor tempo da sessão com 1:35.426, que o colocou a 0,545 segundos do colega de equipa, George Russell: “Hoje foi muito, muito bom”, disse Wolff à Sky após os treinos.

De Vries conduziu o W13, com vista ao cumprimento dos regulamentos da FIA, que obrigam a que todas as equipas deem a oportunidade aos pilotos da academia de pilotar, pelo menos, em duas sessões de treinos livres durante todo o ano.

Lewis Hamilton observou na ‘box’ da equipa toda a sessão. “Foi interessante porque ele estava a treinar o Nick, estava a ajudá-lo com as sobreposições e foi bastante interessante de ver”, acrescentou Wolff.

O neerlandês de 27 anos venceu o campeonato de Fórmula 2 em 2019. Porém, após a chegada de Russell à Mercedes este ano, Wolff diz não haver oportunidade para a equipa o ajudar, neste momento, a encontrar um lugar na Fórmula 1.

“Penso que se não formos capazes de lhe dar um projeto interessante na Fórmula 1, precisamos de o largar”, disse Wolff. “Ele está a olhar para as várias opções, em carros desportivos e depois talvez para a Fórmula E.

Mas nunca se deve desistir da oportunidade de um dia a porta da Fórmula 1 abrir”.

A Mercedes “não o pode realmente ajudar”, acrescentou Wolff. “Não podemos dizer a nenhuma equipa que olhe para ele e o considere, porque isso seria sentido como uma interferência…”

Eduardo Moreira