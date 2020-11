F1: Testes de Inverno com apenas 3 dias

A F1 poderá ter apenas três dias de testes em 2021. Numa aposta para diminuir os custos e numa época em que poucas alterações serão feitas aos monolugares, espera-se que o número de dias de testes seja dramaticamente reduzido.

Se em 2019 tivemos um total de oito dias de testes, a pandemia levou a uma redução para seis dias em 2020. Essa redução espera-se ainda mais vincada com as equipas a mostrarem abertura para fazer apenas três dias em 2021. O local ainda não está definido, mas tudo aponta para que seja a pista do Bahrein a receber os ensaios. Já se tinha falado da possibilidade da F1 visitar o Bahrein na segunda semana de testes, mas com esta alteração, poderá ser Barcelona a ficar sem os testes de Inverno.

Além de ser uma medida que permite uma poupança significativa, poderá de certa forma melhorar o espetáculo. Já todos entenderam que menos testes aumentam a imprevisibilidade das corridas e assim, uma redução drástica poderia mudar o cenário. No entanto é bom recordar que na lista de todas as equipas que mais mudanças vão operar, não consta a Mercedes. Não é descabido pensar que os Flechas de Prata possam ser os mais beneficiados. Mas tudo depende das melhorias aplicadas das unidades motrizes.