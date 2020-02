F1, Testes de Barcelona: Última hora do dia

Entramos na última hora do dia e as equipas continuam a preparar a época 2020. Sem problemas, sem acidentes, sem dores de cabeças desmesuradas, todas as equipas continuam a seguir os programas definidos.

Eis o ponto de situação até agora:

Nº de voltas

Red Bull – 157 laps

Mercedes – 151

McLaren – 142

Williams – 128

Alfa Romeo – 115

Ferrari – 114

Renault – 98

Racing Point – 95

Haas – 92

AlphaTauri – 90

Tempos: