F1, Testes de Barcelona: Sebastian Vettel na frente, pião para Robert Kubica

Manhã calma para já em Barcelona com as equipas as começarem a aumentar o ritmo em pista. Sebastian Vettel fez o melhor tempo da primeira hora com os pneus que deverão ser usados em Zandvoort, enquanto a maioria das equipas focou-se em saídas curtas para testar a aerodinâmica do carro. O único momento mais quente foi um pião a baixa velocidade de Robert Kubica na última chicane.

1 Vettel Ferrari C2 1m18.284s 2 Hamilton Mercedes 1m18.292s 3 Ricciardo Renault C3 1m19.836s 4 Kubica Alfa Romeo C3 1m21.213s 5 Grosjean Haas C3 1m29.371s Albon Red Bull Sainz McLaren Stroll Racing Point Gasly AlphaTauri Latifi Williams

