F1, Testes Barém/1º Dia: Williams sofreu problema na bomba de combustível durante a manhã | AutoSport

Alexander Albon terminou mais cedo a sessão matinal do primeiro dia de testes no Barém devido a um problema no sistema de combustível, sublinhando o chefe de equipa da Williams que não sendo uma questão muito complicada de resolver, resultou na perda de tempo em pista para ambos os pilotos.

Enquanto Logan Sargeant se preparava para entrar em pista pela primeira vez no teste de pré-temporada, James Vowles explicou que depois da Williams retirar os sensores – ‘aero rakes’ – do FW46, que não permitiram testar todo a competitividade do monolugar, “infelizmente tivemos a paragem em pista, que foi captada pelas câmaras e isso aconteceu devido a um problema na bomba de combustível”.

Vowles salientou que a equipa fez “algumas mudanças e depois ficamos parados em pista”. Este problema “não foi encontrado em quase uma semana de simulação, o que é muito infeliz, mas prefiro que aconteça agora do que mais tarde, uma vez que não perdemos pontos”.

O responsável afirmou que o maior efeito que teve este problema, foi ter feito perder tempo em pista, incluindo Logan Sargeant que teve de esperar pela resolução da questão.