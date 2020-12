F1: Sérgio Pérez continua em alta

Sérgio Pérez continua a mostrar que está em grande forma e na qualificação do GP de Sakhir voltou a ser o piloto mais forte da Racing Point.

Pérez conseguiu o quinto posto, enquanto o seu colega Lance Stroll se ficou apenas pela 10ª posição a mais de quatro décimos do tempo do mexicano. Pérez podia ter conseguido mais um pódio no fim de semana passado, mas o motor cedeu já nas últimas curvas, numa das maiores injustiças da época.

Mas isso não parece ter afetado Pérez que continua forte e a mostrar que merece um lugar na F1. A Red Bull é o único lugar que interessa ao piloto e o único disponível, mas a equipa está a apostar tudo em Alex Albon. É esta a dúvida que a Red Bull enfrenta: continuar a apostar num jovem que tem talento apesar de não o mostrar nas últimas corridas e que tem o apoio da Red Bull pelas ligações tailandesas, o que certamente também dará dinheiro à equipa, ou apostar num piloto no topo da sua forma, também com bons apoios e que irá garantir certamente bons resultados e de forma regular?

Pérez tem feito o que pode… mostrar que é um bom piloto e que tem tudo para ser uma boa escolha. Albon está a facilitar a vida, mas a estrutura da Red Bull é que tem a última palavra.