F1: Sauber abre ‘centro técnico’ no Reino Unido, ‘transição Audi’ avança

“Estamos entusiasmados em estabelecer o nosso centro técnico no Reino Unido para complementar a nossa base principal em Hinwil, que continuará a liderar as nossas operações de engenharia e registará o maior crescimento da equipa,” afirmou Mattia Binotto, COO e CTO da Sauber Motorsport: “Expandir para o Reino Unido permite-nos estar próximos de um dos ecossistemas de automobilismo mais dinâmicos do mundo. A nossa visão é criar uma rede colaborativa sólida entre Hinwil e o Reino Unido, impulsionando inovação e desempenho.”

De momento, a Sauber avalia possíveis locais para a instalação do centro, incluindo Bicester, Silverstone e Milton Keynes, com a expectativa de que ele esteja operacional até o verão.

Atualmente, sete das dez equipas da Fórmula 1 têm a sua base principal no Reino Unido, numa região conhecida como Motorsport Valley – que se estende pelos Midlands e Sudeste do país –, onde está concentrada grande parte dos profissionais técnicos da categoria.

Segundo a Sauber, a nova instalação ampliará a sua presença e influência no cenário global da Fórmula 1, proporcionando acesso direto ao maior polo de talentos e ‘expertise’ do automobilismo mundial.

