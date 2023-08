F1: Red Bull receia alinhamento de pilotos com “duas superestrelas” | AutoSport

Exemplos de duplas de pilotos da mesma equipa que entram em conflito não faltam na história da Fórmula 1 e a Red Bull não pretende que essas disputas aconteçam internamente. Por isso, receiam colocar duas ‘superestrelas’ aos comandos dos seus carros, como vincou Helmut Marko recentemente.

Um dos casos mais recentes aconteceu na Mercedes, numa altura, à semelhança do que acontece agora com a Red Bull, em que a equipa de Brackley dominava o pelotão. Nico Rosberg e Lewis Hamilton discutiram o primeiro lugar da classificação do mundial de tal forma, que por vezes exageraram. Mas toda a gente conhece uma das histórias mais lendárias da F1: Ayrton Senna e Alain Prost eram pilotos da poderosíssima McLaren e ninguém lhes fazia frente, a não ser um ao outro. A ‘guerra’ instalou-se entre ambos, com a equipa no meio.

Em entrevista ao Motorsport-Magazin.com, Helmut Marko insistiu que o exemplo da relação entre Ayrton Senna e Alain Prost como companheiros de equipa prova que é melhor ter uma hierarquia clara entre os pilotos da Red Bull. Apesar do “público, os telespectadores e os jornalistas iriam certamente adorar isso”, a Red Bull quer “ter sucesso e queremos ganhar o campeonato, se possível, tanto o de pilotos como o de construtores”, esclarece Marko. “Nesse caso, é melhor ter uma hierarquia em que seja claro quem é o piloto número um, claramente mais rápido, e quem é o piloto número dois”, explicou.

O responsável da equipa de Milton Keynes garante que consegue imaginar Lando Norris como companheiro de equipa de Max Verstappen, mas o mesmo não acontece com Lewis Hamilton, por exemplo. “Hamilton como colega de equipa [de Verstappen], tenho dúvidas. O ambiente da equipa e o nosso desempenho não devem ser afetados. No passado, vimos, por exemplo, Senna e Prost, duas superestrelas, que só olhavam um para o outro e colocavam a equipa em segundo lugar”, disse Helmut Marko.

Para já, Verstappen deverá manter ao seu lado Sergio Pérez, mas em 2025 o neerlandês pode ter um novo companheiro de equipa, um lugar que é bastante cobiçado e que tem vários candidatos.

Foto: Martin Trenkler