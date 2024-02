F1: Red Bull inova com entradas de ar dos flancos muito arrojada | AutoSport

Com as algumas equipas adversárias a reproduzirem algumas das soluções apresentadas pela Red Bull no passado, com sucesso como sabemos, a equipa campeã do Mundo de Fórmula 1 voltou a inovar e apresentar desenvolvimentos no RB20, alguns deles arrojados. Apesar de pouco mostrarem com as imagens de estúdio, os vídeos e fotografias tiradas pelo público no shakedown em Silverstone, que ocorreu antes do evento de apresentação, revelam um pouco do que podemos ver em pista no Barém.

O novo design das entradas de ar dos flancos do RB20 representa uma mudança significativa em comparação com o seu antecessor, substituindo o design tradicional por uma fenda vertical nas laterais do cockpit. Essa inovação visa criar um canal entre os flancos e o fundo, revolucionando a forma das entradas de ar. Adrian Newey e a equipa técnica que lidera alcançaram com sucesso o objetivo de capturar o fluxo de ar na parte inferior do chassi, desviado pelas hastes da suspensão dianteira.

Esta abordagem marca uma evolução importante na aerodinâmica do monolugar de Milton Keynes, uma solução algo semelhante ao que fez a Mercedes na sua tentativa falhada do conceito ‘zero pod’. No entanto, não há qualquer tentativa de rumar para um conceito igual ao de Brackley, mas especificamente naquela área, parece haver semelhanças.