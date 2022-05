F1, Ralf Schumacher: “Será um fim de semana desastroso para Sebastian Vettel” | AutoSport

Ralf Schumacher espera um fim de semana muito difícil para a Aston Martin e Sebastian Vettel. Para o ex-piloto de F1, o Circuito de Barcelona irá expor as fragilidades dos monolugares da marca britânica e por isso não espera grandes resultados por parte do seu compatriota:

“Será um fim-de-semana desastroso para Sebastian Vettel , tenho a certeza disso”, disse Schumacher ao Express.de. “Todas as fraquezas do Aston Martin serão expostas em Barcelona. A menos que ele faça uma dança da chuva. Mas não vejo assim tanto para ele em condições secas”.

“Duvido que ele tenha a oportunidade”, disse Schumacher quando questionado sobre a possibilidade de Vettel deixar Aston Martin por outra equipa na grelha. “A Fórmula 1 muda muito depressa. Sebastian ainda está a um nível decente, mas ele não é o futuro. Se uma equipa quiser mudar o seu rumo, não o fará com Sebastian. A minha previsão é que ele se retire no final do ano. Ele está empenhado em todas as questões ambientais que são muito importantes para ele”.