F1: Pode votar na sua decoração favorita da Williams para os GP de Singapura, Japão e Catar | AutoSport

A Williams abriu uma votação para os fãs escolherem a decoração preferida a ser usada nos GP de Singapura, Japão e Catar. São quatro decorações (representando quatro histórias) que os fãs poderão escolher, com as cores da Gulf a estarem em particular destaque. As duas primeiras opções estão agora em votação e na próxima segunda-feira, 5 de junho serão apresentadas mais duas decorações. Pode votar na sua decoração preferida AQUI.

