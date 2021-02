F1: Pista do Rio de Janeiro não avança

As autoridades do Rio de Janeiro arquivaram os planos para construir uma pista de F1 dedicada nas proximidades da cidade, na zona florestal de Camboata.

Contudo, a construção do circuito na região de Deodoro também envolvia o abate de até 70.000 árvores em 55 hectares de terreno, e exigia a aprovação das autoridades ambientais para avançar, uma luz verde a que os ambientalistas se opuseram veementemente e que causou polémica.

O antigo chefe executivo da F1, Chase Carey, assinou em Outubro um acordo condicional para que o Rio organizasse uma ronda do campeonato mundial de F1. A Rio Motorpark, a empresa que liderava o projeto tinha reservado 170 milhões de dólares para a construção da pista, um montante que não incluía qualquer investimento público.

Na segunda-feira, Eduardo Cavaliere, secretário do ambiente do Rio confirmou o fim do projeto, afirmando aos meios de comunicação social que o Presidente da Câmara Eduardo Paes lhe tinha ordenado que pusesse fim aos procedimentos para obter licenças ambientais para construir o circuito.

“Estamos a desistir oficialmente da construção da pista internacional do Rio“, disse Cavaliere.