F1: Pirelli retira o C0 das suas opções em 2024, mantendo todos os restantes compostos iguais | AutoSport

Não haverá nenhum novo composto de pneus da Pirelli para ser testado em Abu Dhabi, nos dias seguintes ao último Grande Prémio da atual temporada, uma vez que em 2024 serão iguais ao deste ano, revelou o fornecedor exclusivo da Fórmula 1, confirmando ainda a saída do composto C0 das suas opções para a nova época.

A Pirelli anunciou uma nova construção frontal do pneu P Zero, alterada para minimizar a subviragem inerente à nova geração de carros de F1, enquanto ainda antes desta época ter início, foi também introduzido um novo composto. O C1 foi concebido para colmatar a lacuna entre o composto mais duro para o C2, passando a designar-se por C0, os pneus mais duro da gama.

Sobre a nova construção dos pneus, Mario Isola explicou, antes do Grande Prémio da Grã-Bretanha, que “a nova especificação confere ao pneu uma resistência extra contra a fadiga, mas não afeta quaisquer parâmetros técnicos ou o seu comportamento em pista”. Na mesma altura, o responsável máximo da Pirelli para o motorsport sublinhou que “todas as equipas já tiveram a oportunidade de experimentar a nova construção de pneus no Grande Prémio de Espanha [em junho deste ano], quando dois conjuntos foram colocados à disposição de cada piloto nos treinos livres. Os seus comentários estavam em linha com as nossas expectativas, especialmente no que diz respeito ao desempenho. A nova especificação também nos permite manter as pressões dos pneus dianteiros e traseiros praticamente inalteradas em comparação com o ano passado, apesar de um aumento significativo das cargas médias”.

Depois disto, a marca italiana informou que os dados recolhidos sobre o protótipo de composto médio, pensado para ser utilizado em 2024, mostraram um desempenho inferior ao previsto. O protótipo do pneu médio, esteve em testes pelas equipas no Circuito de Suzuka durante os dois primeiros treinos livres do GP do Japão, em setembro, antecipando a Pirelli, depois de analisar o seu comportamento, que o protótipo seria para riscar das opções futuras, podendo manter-se o atual C2, uma vez que funciona muito bem.

Agora, uma semana antes do teste com os pneus da Pirelli, Mario Isola revela que “não haverá novos compostos para experimentar: a FIA comunicou recentemente que os compostos de 2024 serão os mesmos que os deste ano”. A única exceção será no número de compostos disponíveis durante a temporada, passando a existir cinco em vez de seis, devido à eliminação do C0 (que nunca foi utilizado durante um fim de semana de corrida este ano)”.

Assim, antevê Isola que durante o dia de testes de terça-feira, após o Grande Prémio, “o teste pode ser útil para as equipas trabalharem na gestão dos pneus, recolhendo dados para a próxima época”. Com dois carros em pista, um para os jovens pilotos e outro, teoricamente, para testar os pneus, “as equipas terão uma atribuição de pneus pré-determinada para o teste. O carro que estiver a trabalhar com os pneus terá 10 conjuntos disponíveis no teste, consistindo em um jogo de C1, um jogo de C2, dois de C5 e três conjuntos de C4 e C3 cada. Entretanto, o carro dos jovens pilotos terá dois jogos de C3 e C5 disponíveis, bem como quatro jogos de C4″, explicou o responsável da Pirelli.

Sem alteração para 2024, a marca italiana estuda um novo pneu que permita menos degradação, sem hipotecar as variações de estratégia que só deverá ser implementado em 2025.

Em termos de escolha de pneus para o último Grande Prémio da temporada, a Pirelli já tinha revelado que seria a mesma seleção de compostos utilizada em Las Vegas, na prova anterior.