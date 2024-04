F1: Palavra final sobre próxima dupla da Haas é do dono da equipa

Ayo Komatsu demarcou-se da escolha dos dois pilotos para a próxima temporada na Haas, dando conta do envolvimento direto de Gene Haas nesta matéria.

Com Nico Hülkenberg confirmado na Audi com um contrato plurianual a partir do próximo ano, cresce a especulação sobre o futuro de Kevin Magnussen, com expectativas de que prolongará a sua permanência na Haas nas próximas épocas. Oliver Bearman surge como um dos principais candidatos a juntar-se a Magnussen, mas Komatsu sublinha a relação positiva entre ele e Gene Haas, que continua ativamente envolvido nas escolhas fundamentais da sua equipa, incluindo as que dizem respeito ao alinhamento de pilotos.

“Dou-lhe a opinião, mas ele [Gene Haas é o proprietário”, disse Komatsu. “Ouve, mas a palavra final é do Gene. Não é como uma ditadura, temos um diálogo ótimo, compreendemo-nos mutuamente, no entanto, no fim de contas, a equipa é do Gene, ele é o proprietário.”

A decisão, segundo o chefe de equipa, será definida por vários fatores, incluindo o aspeto financeiro. “Na verdade, é sempre caso a caso. Nunca me disse ‘este é o montante, não vou gastar mais’. Nada disso. [Gene Haas] está sempre a considerar os prós e os contras. Se contratarmos este piloto, estes são os prós, estes são os contras, isto pode ter implicações no campeonato. Uma posição no campeonato, em termos de prémios monetários, é enorme. É preciso ter tudo isso em consideração.”

O piloto de reserva da Ferrari impressionou na estreia no GP da Arábia Saudita e por isso, Bearman é apontado para um lugar na Haas. A sua condução sob pressão, após ser chamado à pressa para substituir Carlos Sainz no carro italiano, não só mereceu elogios, como também surpreendeu o paddock da Fórmula 1, colocando-o na fila de espera de um lugar.