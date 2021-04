F1, Otmar Szafnauer: “Nós avisamos que estes regulamentos nos iam afetar mais”

Otmar Szafnauer tem-se fartado de falar da questão dos novos regulamentos e da forma como estes têm prejudicado mais a Mercedes e a Aston Martin.

O diretor da equipa afirmou que os responsáveis da F1 e da FIA foram avisados que a redução do apoio aerodinâmico por redução do fundo plano iria preguiçar mais as equipas que usam traseiras “low rake”, conceito oposto ao usado pela Red Bull e grande maioria das equipas que usam “high rake” (traseira elevada).

“Não gosto de teorias da conspiração”, disse Szafnauer. “Mas foi salientado no ano passado pelos corredores de baixa competição, que isto teria um efeito maior do que nos carros ´High rake´. E estávamos corretos. Na altura, os regulamentos estavam a ser feitos, isto foi apontado.”

Szafnauer negou a sugestão de que as equipas tinham votado unanimemente para apoiar as alterações ao regulamento.

“Número um, nunca houve uma votação. Número dois, houve uma votação indicativa. Assim, foi apenas no comité técnico [grupo de trabalho], que todos os diretores técnicos tiveram um voto indicativo, e três equipas votaram contra. É preciso lembrar que apenas duas equipas têm um conceito ´low rake´. Assim, mesmo uma das equipas ´high rake´ votou contra. Comparado com onde estávamos há apenas alguns meses atrás, antes da alteração do regulamento, temos muito trabalho a fazer”.

Tá visto que este será o tema forte para a Aston Martin no arranque da época que servirá para justificar os maus resultados que a equipa possa vir a ter, pela quebra na performance do carro, comparativamente a 2020.

Otmar Szafnauer tem se fartado de falar da questão dos novos regulamentos e da forma como estes têm prejudicado mais a Mercedes e a Aston Martin.

O diretor da equipa afirmou que os responsáveis da F1 e da FIA foram avisados que a redução do apoio aerodinâmico por redução do fundo plano iria preguiçar mais as equipas que usam traseiras “low rake”, conceito oposto ao usado pela Red Bull e grande maioria das equipas que usam “high rake” (traseira elevada).

“Não gosto de teorias da conspiração”, disse Szafnauer. “Mas foi salientado no ano passado pelos corredores de baixa competição, que isto teria um efeito maior do que nos carros ´High rake´. E estávamos corretos. Na altura, os regulamentos estavam a ser feitos, isto foi apontado.”

Szafnauer negou a sugestão de que as equipas tinham votado unanimemente para apoiar as alterações ao regulamento.

“Número um, nunca houve uma votação. Número dois, houve uma votação indicativa. Assim, foi apenas no comité técnico [grupo de trabalho], que todos os diretores técnicos tiveram um voto indicativo, e três equipas votaram contra. É preciso lembrar que apenas duas equipas têm um conceito ´low rake´. Assim, mesmo uma das equipas ´high rake´ votou contra. Comparado com onde estávamos há apenas alguns meses atrás, antes da alteração do regulamento, temos muito trabalho a fazer”.

Tá visto que este será o tema forte para a Aston Martin no arranque da época que servirá para justificar os maus resultados que a equipa possa vir a ter, pela quebra na performance do carro, comparativamente a 2020