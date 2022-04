F1: Oscar Piastri apontado à Williams para 2023 | AutoSport

Oscar Piastri é um jovem talento da Alpine que se destacou nas categorias de iniciação. Depois de ter sido campeão da F3 e F2 em anos consecutivos, o jovem australiano aguarda a sua oportunidade na F1. A Alpine está a trabalhar para que isso aconteça e um novo rumor surgiu, com a Williams possibilidade para a próxima época.

Ted Kravitz da Sky Sports F1 referiu essa possibilidade:

“Um dos últimos rumores do paddock tem a Williams interessada nos serviços de Oscar Piastri”, disse Kravitz no fim-de-semana passado em Imola. “Isto é para o próximo ano. Eu sei que disse que poderíamos ver Oscar Piastri potencialmente na Aston Martin, mas parece que estava errado sobre isso e na verdade Oscar Piastri/Alpine estão a olhar para Williams potencialmente como um lugar para ele no próximo ano. Não sei se isso será no lugar de Alex Albon ou Nicholas Latifi, pois ambos estão muito contentes e bem integrados nesta equipa na Williams, mas é um lugar a ter em conta mais tarde na época”.

Latifi tem tido uma época para esquecer até agora, com prestações francamente negativas. Desde a sua entrada na F1 em 2020 que ainda não impressionou e este ano baixou o nível, com dificuldades em adaptar-se ao novo carro. Já Alex Albon, apesar da sua ligação à Red Bull parece feliz na Williams. Dois dois, Latifi parece o maior candidato à saída, pois a Red Bull está agradada com a dupla Max Verstappen/Sergio Pérez e, como tal, Albon não deverá ter vaga na equipa. Assim, a permanência na Williams parece fazer sentido neste momento. Já Latifi, ou melhora muito, ou poderá estar a fazer a sua última época na F1.