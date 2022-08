F1, Os 10 momentos mais marcantes da primeira metade da época – Kevin Magnussen | AutoSport

A Fórmula 1 encontra-se agora na pausa de verão e está, portanto, na altura de reunir os dez melhores momentos desta primeira metade de época com regulamentos totalmente renovados.

A lista será feita por ordem cronológica dos acontecimentos.

O regresso do ‘viking’

O anúncio do regresso de Kevin Magnussen à Fórmula foi inesperado e aconteceu no seguimento da invasão da Rússia à Ucrânia, acabando a Haas por trocar o piloto russo com alegadas ligações ao governo de Vladimir Putin, Nikita Mazepin, para trazer de volta o piloto dinamarquês.

Após ter sido anunciado pela Haas na semana anterior e sem muito tempo para se adaptar à nova geração de carros, Magnussen alcançou um extraordinário P5 no Grande Prémio do Bahrein, melhor resultado da época, e comprovou a todos que merece um lugar entre os melhores do mundo.