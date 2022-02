F1: O calendário das apresentações até agora | AutoSport

O calendário das apresentações ainda não está completamente definido mas aos poucos vai ganhando forma.

A Aston Martin deverá ser a primeira a apresentar o novo carro, com o dia 10 ser o esperado começo das “festividades”, sendo que no dia 11 a McLaren deverá apresentar o seu monolugar. O dia 14 verá a Alpha Tauri a fazer a sua apresentação, com a Ferrari a dia 17, seguida da Mercedes a 18 e a Alpine a 21. Aguardamos ainda as datas da Haas, Williams, Red Bull e Alfa Romeo.

Datas definidas: