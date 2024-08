F1, Nico Hulkenberg: “Foi o Fred Vasseur que me contratou para a Renault, mas depois saiu…”

“É engraçado que – cinco anos depois – ele [Abiteboul] já não esteja cá”, disse Hulkenberg. “Eu também saí, mas voltei e ainda estou aqui. Isso significa alguma coisa. Há também um pormenor que talvez não seja muito conhecido: na verdade, foi o Fred que me contratou”, confirmou. “Foi ele que me trouxe para cá. Mas ele também teve problemas e saiu muito rapidamente. Isso foi outra mudança”.

“Não conseguia perceber”, admitiu o alemão, citado pelo GP Racing. “Foi um dos pontos de viragem. Tudo bem, tinha sido uma época difícil até àquele momento, mas a decisão de congelar posições? Eu poderia facilmente tê-lo ultrapassado. Tinha pneus muito mais frescos e podia tê-lo ultrapassado sem o menor risco. Para mim, foi uma explicação absurda. Em retrospetiva, não devia ter obedecido. Claro que eles não teriam gostado. Teria causado fricção. E depois? Acontece sempre que há atritos na equipa, mas depois a época continua e passamos à corrida seguinte. As coisas são esquecidas muito rapidamente! Depois disso, penso que foi durante a segunda metade da época que deixei de sentir apoio e percebi que já não éramos uma equipa com a direção”, afirmou.

Hulkenberg, que se juntou à Renault em 2017, teve inicialmente um desempenho superior ao dos seus colegas de equipa Jolyon Palmer e Carlos Sainz. No entanto, quando Daniel Ricciardo se juntou à equipa em 2019, Hulkenberg sentiu-se marginalizado, especialmente depois de ter recebido ordens para não ultrapassar Ricciardo no GP do Canadá, apesar de ter pneus mais frescos. Este incidente marcou um ponto de viragem para Hulkenberg, que sentiu a falta de apoio da direção desde então, o que levou à sua saída no final da época.

