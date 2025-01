F1: Mercedes vai manter decoração preta

Toto Wolff confirmou que a Mercedes vai continuar a usar uma pintura preta nos seus carros de F1, atribuindo a Lewis Hamilton o mérito de ter impulsionado a mudança em 2020 como parte de uma posição contra o racismo e um compromisso com a diversidade.

A mudança do tradicional prateado para o preto foi um movimento significativo, feito numa altura de protestos globais do movimento Black Lives Matter. Hamilton recordou o momento em que soube do novo esquema de cores, explicando: “Não conseguia acreditar… Estava em casa do meu pai depois de ter falado contigo [Toto Wolff] sobre a mudança do carro para preto. Não acreditei quando me ligaste e disseste que todos tinham concordado”.

Wolff reconheceu a importância da mudança e confirmou a sua continuação, dizendo: “É por isso que continuamos [com a cor]. Vamos continuar. Foi o que trouxeste à equipa”.

Hamilton, que conquistou o seu sétimo título mundial com o carro de cor preta. Também refletiu sobre o seu legado com a Mercedes e considerou a possibilidade de criar um museu com os seus capacetes, fatos e carros.