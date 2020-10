F1: Mercedes vai avaliar motor de Valtteri Bottas

Valtteri Bottas ainda não sabe se irá escapar a uma penalização no GP de Porugal, enquanto a Mercedes avalia se o seu motor poderá ser usado no próximo fim de semana.

Bottas foi obrigado a desistir do último GP, em Nurburgring, devido a uma falha no MGU-H, falha que os engenheiros suspeitam ser eletrónica e não da unidade em si, pelo que há esperanças que seja recuperável.

Caso as piores notícias se confirmem, será um golpe nas aspirações do finlandês que vê as suas hipóteses de lutar pelo título cada vez mais reduzidas. A falha ocorreu no fim de semana em que a Mercedes instalou uma unidade motriz nova, na qual depositava esperanças de fazer o resto da época.

“Pudemos ver nos dados que o MGU-H, o elemento híbrido que produz eletricidade, mas também o controlo do turbo, não estava a funciuonar corretamente. Tentamos algumas mudanças com o Valtteri que poderiam trazer esses sistemas de volta. Estava claro, porém, que havia falhado completamente, mesmo depois das mudanças feitas nos controlos, como resultado, paramos o carro” disse o chefe da estratégia James Vowles

“O motivo pelo qual fizemos isso é que sentimos que a falha do sistema não era de hardware, mas na verdade eletrónica, e quanto mais cedo pararmos, menos danos faremos a qualquer um dos sistemas e mais hipoteses de evitarmos as penalizações teremos. Temos muitas verificações a fazer e vamos analisar os sistemas em Portimão. Mas espero que nenhuma outra penalização venha como resultado dessa falha ”, concluiu Vowles.