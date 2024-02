F1: Mercedes tenta solucionar problema identificado por Lewis Hamilton no W14 | AutoSport

Lewis Hamilton queixou-se da posição de condução no Mercedes W14, afirmando que estava mais à frente do que em anos anteriores, mas na temporada passada a equipa nada podia fazer para colocar recolocar o cockpit. Por isso, na pausa de inverno a Mercedes terá tentado resolver esta questão com o W15, posicionando o lugar para os pilotos um pouco mais atrás do que no seu antecessor.

Logo em março de 2023, Lewis Hamilton explicou que “sentámo-nos mais perto das rodas da frente do que todos os outros pilotos”. O britânico acrescentou que “o nosso cockpit está demasiado próximo da frente. Quando estamos ao volante, estamos quase sentados nas rodas da frente, o que é uma das piores sensações. Se estivesse a conduzir o seu carro em casa, e colocasse as rodas mesmo debaixo das pernas, não ficaria feliz quando se aproximasse de uma rotunda! Portanto, o que isso faz é mudar a atitude do carro e a forma como se percebe o seu movimento. E torna mais difícil prever os movimentos, em comparação com quando se está mais para trás e se está sentado mais ao centro. É algo com que tem causado problemas”.

Na apresentação do W15, James Allison, o diretor técnico da Mercedes, explicou que o “grande foco tem sido melhorar o imprevisível eixo traseiro do carro anterior”, acrescentando o responsável pelo novo carro da equipa de Brackley que houve muita atenção para “assegurar que ambos os eixos, mas particularmente o eixo traseiro, mantêm um melhor controlo dos pneus do que no W14. Também houve algumas mudanças em áreas em que podíamos melhorar, incluindo o efeito DRS e o desempenho nas paragens nas boxes”.

Com a revelação do W15, outro ponto muito importante que se percebeu que a equipa tinha alterado, foi o cockpit que foi recuado, pois Lewis Hamilton sempre disse que não se sentia bem naquela posição e com o nível de aderência do eixo traseiro e aderência.

Ainda em maio do ano passado, Toto Wolff confirmou que a equipa teria em consideração as queixas de Lewis Hamilton e iria alterar a posição do banco no monolugar, apesar de admitir que não seja a questão identificada pelo piloto não seja uma situação grave.

Entre outras alterações do carro revelado para aquele que foi para a pista no circuito de Silverstone algumas horas depois, foi possível perceber que o espaço para o piloto conduzir o carro estava um pouco mais para trás. Segundo dados do Motorsport-Total.com, a diferença é de mais 100 milímetros para o eixo dianteiro, comparando com a posição no W14, tendo sido preciso redesenhar o tanque de combustível e a transmissão, além do chassi. Uma vez que o monolugar apresenta agora flancos, ao invés da primeira versão de 2023, os técnicos da Mercedes terão tido mais espaço lateral para esses componentes internos.

O W15 será o último carro da Mercedes que Lewis Hamilton vai pilotar, uma vez que no final da temporada que se aproxima, vai deixar a equipa de Brackley para se mudar para a Ferrari em 2025.

