F1, McLaren, Andrea Stella: “esperamos aumento da competitividade em toda a grelha”

“Em linha com a tradição de longa data da McLaren, o nosso design de 2025 é uma forte evolução da decoração vencedora do título”. Após a estreia em pista do MCL39 no Circuito de Silverstone, com Lando Norris e Oscar Piastri ao volante, a equipa revelou uma evolução da decoração vencedora do Campeonato de Construtores da Fórmula 1 de 2024. O design de 2025 continua a utilizar a icónica paleta de cores papaia da McLaren, incorporada com antracite e uma pitada de azul-petróleo em honra da rica tradição histórica da equipa de transportar modelos de design de pintura quando vence um Campeonato.

Para Zak Brown, Diretor Executivo da McLaren Racing: “Estamos muito satisfeitos por termos revelado a nossa fantástica pintura 2025 para o MCL39, que o nosso entusiasmante alinhamento de pilotos, Lando Norris e Oscar Piastri, levará para a pista. Isto marca um momento especial no ano em que começamos a defender o título do Campeonato de Construtores de Fórmula 1. Em linha com a tradição de longa data da McLaren, o nosso design 2025 é uma forte evolução da pintura vencedora do título. Estamos agora ansiosos por começar a época e estamos extremamente gratos pelo apoio contínuo dos nossos valiosos parceiros e fantásticos fãs. Vamos às corridas!”

Para Andrea Stella, Diretor de Equipa, McLaren F1: “A revelação da nova pintura MCL39 é outro marco importante na nossa jornada para as corridas desta época e vem no seguimento do incrível trabalho árduo e empenho da equipa no nosso concorrente de 2025. Embora esperemos ver um aumento da competitividade a montante e a jusante da grelha à medida que entramos no último ano dos atuais regulamentos, trabalhámos arduamente para nos prepararmos e operarmos a um nível elevado em tudo o que fazemos. O objetivo é continuar a competir por pódios e vitórias em corridas no Campeonato de Fórmula 1 da FIA de 2025.”