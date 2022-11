F1: Lewis Hamilton recebe título de cidadão honorário do Brasil | AutoSport

Numa cerimónia aberta no Congresso Nacional brasileiro, foi concedido a Lewis Hamilton o título de cidadão honorário, algo que acontece pela primeira vez na história do Brasil.

A história de amor entre Lewis Hamilton e o Brasil sempre foi forte, mas tornou-se ainda mais forte nos últimos tempos. Admirador confesso de Ayrton Senna, Hamilton sempre teve um carinho especial pela pátria do mítico piloto brasileiro e esse carinho aumentou de tom em 2021, aquando da sua vitória, depois de duas recuperações espantosas na corrida sprint e no GP de São Paulo, em Interlagos. O festejo com a bandeira brasileira levou a multidão ao delírio e o deputado federal André Figueiredo a propor que fosse concedido o título de cidadão honorário ao piloto britânico, proposta que foi aceite, sendo concretizada ontem.

“É honestamente a maior das honras para mim, estar aqui a receber e aceitar a cidadania”, disse Hamilton. “Sinto realmente que agora sou um de vós, finalmente. Quando aqui cheguei em 2007, o amor que cresceu através das experiências que tivemos, e particularmente 2021, saber que vocês me iriam apoiar neste caminho foi um dos momentos mais especiais de toda a minha vida”.

Arthur Lira, presidente da Câmara dos deputados, afirmou que “modelos brasileiros como Senna e Hamilton garantem-nos que todos os brasileiros podem vencer desafios e ganhar as corridas na vida. Espero que regresse muitas vezes a este país que é também o seu país agora”.