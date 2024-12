F1: Lewis Hamilton criou um grupo de WhatsApp em 2021 para motivar a equipa

Em 2021, durante a sua intensa batalha pelo título de F1 com Max Verstappen e a Red Bull, Lewis Hamilton utilizou o WhatsApp para motivar a sua equipa Mercedes.

O Diretor de Engenharia de Pista da Mercedes, Andrew Shovlin, revelou que Hamilton criou uma conversa de grupo intitulada “Vamos conseguir” antes das últimas quatro corridas, incutindo crença e determinação nos seus colegas. Apesar de ter vencido três dessas corridas, Hamilton perdeu o campeonato para Verstappen por oito pontos após o polémico final em Abu Dhabi.

“Quando chegámos às últimas quatro corridas de 2021, fui convidado para um grupo de WhatsApp que se chamava ‘Vamos Conseguir’ ”, disse Shovlin. “O Lewis tinha colocado algumas pessoas no grupo e tínhamos de ganhar as quatro corridas seguintes. Quando eu vi, foi ele quem criou o grupo. Fiquei com a sensação de que ‘sim, nós vamos conseguir’, porque se ele acredita que vai conseguir, nós estamos lá para apoiá-lo… Ele tem esse senso de crença tão forte que quase pode fazer as coisas acontecerem”.

“A reviravolta naquele momento, a dedicação, o comprometimento, o nível de detalhes que ele colocava para garantir que pudéssemos vencer quatro corridas consecutivas, foi incrível. Todos nós sabemos o que aconteceu nas últimas voltas de Abu Dhabi e é difícil tirar qualquer satisfação da forma como o ano terminou, além de termos feito o que precisávamos, alcançamos as metas que tínhamos que alcançar”, acrescentou Shovlin. “Colocámos o carro onde precisávamos dele. Foi tão rápido quanto precisava de ser. Eventos fora do nosso controlo fizeram com que isso não acontecesse, mas é nesse tipo de coisas que [Hamilton] é único. É por isso que ele é o melhor dos melhores.”

Enquanto Hamilton se prepara para deixar a Mercedes após 11 anos para se juntar à Ferrari em 2025, tem estado a despedir-se emocionalmente da equipa. Vai substituir Carlos Sainz e correr ao lado de Charles Leclerc, continuando a sua carreira até aos 40 anos.