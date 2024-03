F1, Lewis Hamilton: “Acredito verdadeiramente que a Mercedes vai ganhar outro campeonato” | AutoSport

No documentário da Netflix, Drive to Survive, sexta temporada, há uma frase de George Russell em que ele diz que se o Lewis Hamilton deixar a Mercedes, a equipa fica numa situação complicada porque parece que o Lewis perdeu a confiança na equipa. Lewis Hamilton já disse que não era esse o caso, mas quando questionado se isso foi um fator de motivação para se juntar à Ferrari porque já não achava que podia ganhar o oitavo título com a Mercedes, a resposta é negativa, e a explicação vem logo a seguir: “Não, honestamente, não foi. Acredito verdadeiramente que esta equipa, como já referi, vai ganhar outro campeonato. É um grupo incrível de pessoas e está a ser muito bem gerido. A Mercedes tem uma história incrível e, a partir da direção, eles investem muito nas corridas e em muitas áreas, independentemente de este ser ou não um carro vencedor de um campeonato. Isso não terá qualquer influência na forma como me sinto em relação à próxima fase da minha carreira. Como já disse, trata-se de um novo capítulo na minha vida e sinto que fiz tudo o que podia fazer com esta equipa. Estou no fim da minha carreira.

Adoro desafios e este é o desafio supremo, na verdade, ir para uma equipa que é incrivelmente emblemática, que tem uma história fantástica, mas que também não teve tanto sucesso, penso eu, como seria de esperar na última década.

Este fim de semana já estão muito fortes, o que é positivo para eles. O meu objetivo é vencê-los este ano. E, obviamente, isso muda para o próximo ano”.